«Это объявление войны!» Экс-посол назвал чушью «блокаду» Южных Курил

Бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал глупостью призыв японского политолога, бывшего дипломата Акио Кавато к Токио продемонстрировать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса».

«Кавато, уйдя с дипломатической службы, занялся аналитикой и в этом не очень преуспел. Он хочет показать, что он значимая фигура, которая выступает с интересными идеями. Идея, конечно, глупая. Он географии не знает, эти проливы не завязаны на снабжении островов. И никакую блокаду Япония объявить не может. Это объявление войны, а тут Япония России не конкурент. Это все чушь. Ни к чему это не приведет, кроме, может быть, жесткого заявления с нашей стороны», - заявил российский эксперт.

Акио Кавато долгое время работал в МИД Японии, он трижды был в командировках в посольстве в СССР и России. В качестве приглашенного профессора политолог преподает в Токийском университете и университете Васэда. О возможности блокады Южных Курил он рассуждал в своей недавней публикации на портале Newsweek Japan. Кавато уверен, что можно блокировать проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые в его представлении являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя северными островами.

По словам Панова, в Токио сейчас активно обсуждается, что вообще делать с переговорами по мирному соглашению которого между Россией и Японией нет со времён окончания Второй мировой войны из-за проблемы принадлежности Южных Курил.