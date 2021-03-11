«Это объявление войны!» Экс-посол назвал чушью «блокаду» Южных Курил
Бывший посол России в Японии Александр Панов ответил японскому политологу, предложившему радикальный способ решения территориального вопроса.
Бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал глупостью призыв японского политолога, бывшего дипломата Акио Кавато к Токио продемонстрировать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса».
«Кавато, уйдя с дипломатической службы, занялся аналитикой и в этом не очень преуспел. Он хочет показать, что он значимая фигура, которая выступает с интересными идеями. Идея, конечно, глупая. Он географии не знает, эти проливы не завязаны на снабжении островов. И никакую блокаду Япония объявить не может. Это объявление войны, а тут Япония России не конкурент. Это все чушь. Ни к чему это не приведет, кроме, может быть, жесткого заявления с нашей стороны», - заявил российский эксперт.
Акио Кавато долгое время работал в МИД Японии, он трижды был в командировках в посольстве в СССР и России. В качестве приглашенного профессора политолог преподает в Токийском университете и университете Васэда. О возможности блокады Южных Курил он рассуждал в своей недавней публикации на портале Newsweek Japan. Кавато уверен, что можно блокировать проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые в его представлении являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя северными островами.
По словам Панова, в Токио сейчас активно обсуждается, что вообще делать с переговорами по мирному соглашению которого между Россией и Японией нет со времён окончания Второй мировой войны из-за проблемы принадлежности Южных Курил.
«Потому что эти переговоры не ведутся, зашли в тупик, особенно после заявлений российской стороны, что, согласно Конституции РФ, никаких территориальных уступок быть не может. Тем не менее обе стороны договорились продолжать переговоры по мирному договору. Но в головах японцев крутится мысль: какие могут быть переговоры, если по декларации 1956 года Советский Союз обещал после подписания договора передать два острова – Хабомаи и Шикотан. Поэтому разные домыслы. Кавато здесь не первый. Обращают внимание на возможность демаркации границ, предусмотренную нашей Конституцией. Раз с Японией демаркации еще не было, то какая-то возможность здесь есть», - отметил Панов.
К слову, Кавато не только написал о возможности блокады, но и призвал «разрушить главную предпосылку позиции России» и доказывать «всему миру», что «Ялтинское соглашение (1945 года. – прим. ред.) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией».
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