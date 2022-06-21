Патрушев: Россия ответит на запрет транзита грузов в Калининград

Россия в скором времени ответит на решение Литвы о запрете транзита грузов в Калининградскую область. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — цитирует политика «Интерфакс».

Во вторник Патрушев прибыл в Калининградскую область, у секретаря СБ запланировано совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на северо-западе РФ, а также встречи с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе и губернатором Калининградской области.

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ФОТО: flickr.com // Andry Markison
ТЕГИ:Калининградская ОбластьЛитваНиколай Патрушев
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