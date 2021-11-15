Стратегическая несовместимость: НАТО решает, как помочь Украине

При этом в Великобритании, опасаясь «нападения» России на Украину, в рамках «сотрудничества по НАТО» заявили о готовности направить на Украину войска. В Лондоне отметили, что создадут группу, в которую будут входить бойцы спецназа, десантники, солдаты специального разведывательного полка, связисты, инженеры и медики.

Корабли НАТО уже начали проводить учения на территории Черного моря. В Кремле выразили свою обеспокоенность происходящим. А в МИД предупредили о рисках столкновений на воде, подчеркнув, что «это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в сложившейся ситуации Россия не может не предпринимать решительных действий.

«Теперь на этом фоне в любой момент может быть перекрыто Приднестровье, и нашему флоту придется проводить операцию c высадкой морского десанта. Это тоже факт. Отработка нанесения удара по нашему флоту в Черном море - это как раз на этот случай. Если наши попытаются деблокировать Приднестровье, закрытое с одной стороной Украиной, с другой - Молдавией, то в этих условиях наш флот будет уничтожен американскими стратегическими бомбардировщиками. На этом фоне происходит интенсивное наращивание группировки украинских войск у границ ДНР и ЛНР. Турки заявили, что готовы передать им еще байрактаров, их станет тогда 36 уже. Посмотрите по периметру. Все, что у нас происходит, это есть не что иное, как непосредственная подготовка к войне. Такая подготовка начинается в тех случаях, когда военный конфликт ожидается в ближайшие месяцы. Между Россией и США, между Россией и НАТО. Украина - это мелочь пузатая», - объяснил Сивков.