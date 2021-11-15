Стратегическая несовместимость: НАТО решает, как помочь Украине
НАТО заявляет о сотрудничестве с Украиной, при этом пока не стремится принять ее в свои нестройные ряды, в которых нет единства по этому вопросу.
Некоторые члены НАТО не хотят, чтобы Украина присоединилась к объединению. Об этом в беседе с журналистами рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, отметив, что их партнерство с Киевом продолжается до сих пор.
Генсек НАТО подчеркнул, что для вхождения Украины в объединение она должна соответствовать определенным требованиям. Ранее об этом же говорил бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен. Тогда эксперты отмечали, что Украине для вхождения в НАТО потребуется около 20 лет.
«Это всю украинскую армию перешивать надо, начиная с вооружений. Есть же определенные стандарты снабжения армии, а украинское вооружение – оно российско-советское близко к 100%. Это очень смешно, что сейчас по стандартам НАТО эту произведенную при дедушке Брежневе технику мы будем интегрировать в логистические цепочки альянса. В этом месте любой офицер по снабжению начнет смеяться. Мы увидим, что Украина идет в НАТО, как только начнется массовая перешивка систем вооружения на натовские стандарты. Сейчас они пытаются приблизить свои командные системы к натовским, но они просто несовместимы. Это попытка вставить зарядку от Android в Apple», - заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Он считает, что Украина категорически не готова к вступлению в НАТО.
«Современная украинская армия – мощная армия третьего мира. Это не армия страны НАТО. И связано это, прежде всего, со специфическими натовскими фишками – это системы управления, связи, координации действий. Стандарты НАТО – это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО?», - отметил Норин.
В Незалежной же, наоборот, хотят, чтобы отношения с НАТО переросли в более тесные и перешли от партнерства к членству. На это ранее при встрече с главой организации намекал сам президент Украины Владимир Зеленский.
На Украине даже провели опрос, в котором спросили граждан, как бы они проголосовали, если бы сейчас в стране проходил референдум по вопросу присоединения к ЕС и НАТО. 58% украинцев выступили за вхождение в военно-политический блок.
На фоне обострения конфликта на границе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и Украины внештатный советник главы офиса президента страны и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Россия из-за возникшей напряженности на границе Белоруссии и ЕС в результате миграционного кризиса может «пойти в наступление» на Украину. Он считает, что уровень военной опасности в стране впервые за последние семь лет похож на уровень конца 2013 - начала 2014 года.
В Кремле опровергли заявления западных СМИ о стягивании российской военной техники к границе с Украиной, подчеркнув, что Россия никогда ни на кого не нападала.
При этом в Великобритании, опасаясь «нападения» России на Украину, в рамках «сотрудничества по НАТО» заявили о готовности направить на Украину войска. В Лондоне отметили, что создадут группу, в которую будут входить бойцы спецназа, десантники, солдаты специального разведывательного полка, связисты, инженеры и медики.
Корабли НАТО уже начали проводить учения на территории Черного моря. В Кремле выразили свою обеспокоенность происходящим. А в МИД предупредили о рисках столкновений на воде, подчеркнув, что «это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в сложившейся ситуации Россия не может не предпринимать решительных действий.
«Теперь на этом фоне в любой момент может быть перекрыто Приднестровье, и нашему флоту придется проводить операцию c высадкой морского десанта. Это тоже факт. Отработка нанесения удара по нашему флоту в Черном море - это как раз на этот случай. Если наши попытаются деблокировать Приднестровье, закрытое с одной стороной Украиной, с другой - Молдавией, то в этих условиях наш флот будет уничтожен американскими стратегическими бомбардировщиками. На этом фоне происходит интенсивное наращивание группировки украинских войск у границ ДНР и ЛНР. Турки заявили, что готовы передать им еще байрактаров, их станет тогда 36 уже. Посмотрите по периметру. Все, что у нас происходит, это есть не что иное, как непосредственная подготовка к войне. Такая подготовка начинается в тех случаях, когда военный конфликт ожидается в ближайшие месяцы. Между Россией и США, между Россией и НАТО. Украина - это мелочь пузатая», - объяснил Сивков.
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что страны НАТО пытаются оболгать Россию и достичь экономических целей через угрозы и обвинения во всех смертных грехах, подчеркнув, что граничащие с Россией Польша и страны Прибалтики еще меньше готовы идти на серьезные действия, чем их партнеры по блоку НАТО.
«Эти страны – собачки на поводу у НАТО, США и Великобритании. Сами они на такие действия не рискнут однозначно. Это все успокоится, эта вся агония экономической борьбы за цены на газ закончится. Вранье же идет, что Россия повышает цены. Россия, наоборот, хочет, говоря простым языком, сделать им как лучше. Не бойтесь, войны в ближайшее время не будет!», - отметил Святашов.
Тем временем в Европе продолжают винить Россию в сложившейся на Украине ситуации. Черноморские учения НАТО продолжаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 823 / сут.
Умерли
255 тыс.+1 219 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+29 821 / сут.
- Эксперт рассказал о пиках захоронений на фоне волн COVID-19
- Мурашко: Сочетание «Спутника V» и вакцины от гриппа может усиливать их эффект
- В России подготовят меры по сдерживанию цен на масло и сахар
- Певица Манижа выходит замуж
- Названы семь возможных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022
- Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса в вопросе вступления Украины в НАТО
- Миллионы корпоративных номеров россиян могут отключиться с 1 декабря
- Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска
- Инфекционист рассказал о сценариях развития коронавируса
- Британские власти готовы направить на Украину военных на фоне опасений «вторжения» России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru