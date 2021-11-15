В США считают, что Лукашенко отвлек внимание от действий РФ на границе Украины

Миграционный кризис на белорусско-польской границе представляет собой попытку белорусского президента Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий Москвы на границе с Украиной, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.