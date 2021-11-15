В США считают, что Лукашенко отвлек внимание от действий РФ на границе Украины
Миграционный кризис на белорусско-польской границе представляет собой попытку белорусского президента Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий Москвы на границе с Украиной, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс сообщил, что, по словам Блинкена, Вашингтон поддерживает Польшу «перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов».
Как сообщалось ранее, военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ Украины уточнили ранее опубликованное заявление об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы. Они намерены убивать диверсантов под видом мигрантов.
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