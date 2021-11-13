Лавров: Закон о переходном периоде станет выходом Украины из минских соглашений

Принятие на Украине закона об основах государственной политики переходного периода провозгласит выход страны из минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам Международной конференции по Ливии.

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«Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД напомнил, что Франция и Германия заверяли Москву, что сделают все, чтобы закон не был принят, однако с тех пор не было предпринято никаких действий.

«И как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом», — добавил министр.

Верховная рада в августе зарегистрировала закон «Об основах государственной политики переходного периода» в Крыму и Донбассе. Документ определяет деятельность Киева после «возвращения» контроля над этими территориями и законодательно закрепляет статус РФ как «агрессора» и «оккупанта». Российская сторона расценила законопроект как фактический выход Киева из минских соглашений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минские СоглашенияУкраинаСергей Лавров
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