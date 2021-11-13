Лавров: Закон о переходном периоде станет выходом Украины из минских соглашений

«Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД напомнил, что Франция и Германия заверяли Москву, что сделают все, чтобы закон не был принят, однако с тех пор не было предпринято никаких действий.

«И как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом», — добавил министр.

Верховная рада в августе зарегистрировала закон «Об основах государственной политики переходного периода» в Крыму и Донбассе. Документ определяет деятельность Киева после «возвращения» контроля над этими территориями и законодательно закрепляет статус РФ как «агрессора» и «оккупанта». Российская сторона расценила законопроект как фактический выход Киева из минских соглашений.

