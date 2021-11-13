Украинский генерал Москаль назвал возможные будущие регионы России

Генерал-лейтенант милиции в отставке, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль считает, что в состав России могут перейти ряд областей Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

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Бывший военный и экс-чиновник подчеркнул, официальная позиция Киева «все хорошо, все спокойно», не соответствует действительности.

«Под угрозой проекта "Новороссия" <…> — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — отметил Москаль.

По мнению генерала, в этих регионах сильны пророссийские настроения.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украина может разделиться на четыре части, повторив судьбу Югославии.

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ФОТО: РИА Новости
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