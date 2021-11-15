Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса в вопросе вступления Украины в НАТО
Государства-участники НАТО пока не пришли к единому мнению относительно вступления Украины организацию. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.
По словам генсека, для того, чтобы быть членом НАТО, необходимо «отвечать стандартам».
«Мы помогаем им [Украине] бороться с коррупцией, но 30 членов [альянса] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», — цитируют Столтенберга Известия.
Генсек Североатлантического альянса отметил, что отношения Киева с организацией укрепляются, но сейчас речь не идет о выполнении пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Ранее Столтенберг прокомментировал сообщения о стягивании Вооруженных сил РФ к границе с Украиной. По словам генсека, НАТО следит за ситуацией и готова к любому развитию событий, пишет Газета.ру.
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