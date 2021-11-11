В Кремле обеспокоены поведением США в Черном море
11 ноября 202113:56
Владимир Путин встревожен действиями США в Черном море. Об этом СМИ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин сейчас наблюдает за ситуаций.
Ранее корабли НАТО начали учения на территории Черного моря. В МИД РФ уже предупредили о рисках столкновений на воде из-за организации, подчеркнув, что «это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО».
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11 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru