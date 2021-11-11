В Кремле обеспокоены поведением США в Черном море

Владимир Путин встревожен действиями США в Черном море. Об этом СМИ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сейчас наблюдает за ситуаций.

Британия предупредила Россию и Китай о радиоэлектронной разработке флота

Ранее корабли НАТО начали учения на территории Черного моря. В МИД РФ уже предупредили о рисках столкновений на воде из-за организации, подчеркнув, что «это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО».

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:РоссияКремльСШАЧерное МореНАТО
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