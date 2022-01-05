Взорвали автомобиль и подожгли резиденцию: на улицах Казахстана не стихают протесты
Протесты в Казахстане набирают обороты, несмотря на все предпринимаемые властью меры.
Несмотря на то, что протестующим в Казахстане удалось добиться снижения цены на сжиженный газ, митинги в разных городах страны не прекратились: от частных призывов участники акций перешли к более общим социально-экономическим требованиям.
Днем 5 января в здании администрации Алма-Аты, которое было штурмом взято протестующими, начался пожар. По имеющимся данным, также огнем охвачены здание прокуратуры и районное отделение правящей партии «Нур-Отан». По последним сведениям, огонь также вспыхнул в резиденции президента Казахстана. Силовики стреляют по протестующим резиновыми пулями.
На территории Казахстана в связи со стихийными беспорядками наблюдаются перебои в работе популярных мессенджеров: Telegram, WhatsApp и Signal, а также проблемы с телефонной связью.
Ранее в среду в центральной части Алма-Аты начались столкновения митингующих с полицией. Отмечается, что протестующие пытались выйти на улицу Байтурсынова, однако силовики начали применять против них спецредства. Накануне стало известно, что правоохранители используют светошумовые гранаты. Как передает «Интерфакс», как минимум один полицейский был ранен.
«На носилках лежит сотрудник полиции, в руках держит противогаз. Глаза закрыты, но вроде в сознании, шевелит губами», - рассказал корреспондент агентства.
Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской области Казахстана с 5 по 19 января. До этого режим ЧП ввели в Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на фоне акций протеста населения из-за роста цен на сжиженный газ. В регионах будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00. По последним данным, режим ЧП распространили и на столицу страны, Нур-Султан.
Невзирая на ограничения, в ночь на пятое января протестующие не покинули улицы. Кроме того, в Алма-Аты взорвался полицейский автомобиль, еще как минимум четыре машины загорелись. Также в городе были слышны звуки, похожие на выстрелы, и видны вспышки светошумовых гранат. Полиция задерживала протестующих и в конечном итоге оттеснила их с центральной площади Республики.
Кроме того, президент Казахстана ранее в среду принял отставку правительства. Соответствующий приказа опубликован на сайте главы государства. Правоохранительные органы также задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене Мангистауской области. По данным Агентства финансового мониторинга, глава завода причастен к необоснованному повышению цен на топливо, которое и привело к массовым акциям протеста. Также задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом.
Хотя руководство страны не скупится на решительные меры, протесты в городе не утихают. Telegram-канал «Радиоточка НСН» ранее опубликовал видео, на котором запечатлены кадры стычек протестующих с полицейскими. Участники уличных акций отнимают у силовиков оружие и технику. Более того, в городе Актау некоторые силовики стали переходить на сторону протестующих, которые требуют снизить цены на газ, передает Telegram-канал КушТау on-line.
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