В Казахстане силовики применили светошумовые гранаты против митингующих
В Казахстане в ходе столкновения с митингующими силовики применили светошумовые гранаты. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Информации о пострадавших нет.
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в стране не падет и призвал протестующих к конструктивному диалогу.
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