В Алма-Ате загорелись здания администрации и прокуратуры
Пожар начался в здании администрации Алма-Аты, которое было штурмом взято протестующими, сообщает Telegram-канал «РБК» со ссылкой на КазТАГ.
По данным агентства, также горят здание прокуратуры и районное отделение правящей партии «Нур-Отан».
Ранее появилась информация, что утром 5 января протестующие захватили в Актобе здание акимата.
Жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение. Почти 200 пострадавших в ходе митингов обратились за помощью в медучреждения Алма-Аты, сообщает RT.
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