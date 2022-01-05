В Алма-Ате загорелись здания администрации и прокуратуры

По данным агентства, также горят здание прокуратуры и районное отделение правящей партии «Нур-Отан».

Ранее появилась информация, что утром 5 января протестующие захватили в Актобе здание акимата.

Жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение. Почти 200 пострадавших в ходе митингов обратились за помощью в медучреждения Алма-Аты, сообщает RT.

