В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода
Правоохранительные органы задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене в Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщает портал Zakon.kz.
По данным Агентства финансового мониторинга, глава завода причастен к необоснованному повышению цен на топливо. По данному факту начато досудебное расследование.
Кроме того, правоохранители задержали руководителя площадки по электронной торговле сжиженным газом, пишет Газета.ру.
В Казахстане несколько дней продолжаются протесты из-за роста цен на сжиженный газ: с 1 января стоимость топлива на автозаправках выросла вдвое, с 50-60 до 120 тенге за литр. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации в Алматы и Мангистауской области, пишут Известия. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
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