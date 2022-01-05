В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода

По данным Агентства финансового мониторинга, глава завода причастен к необоснованному повышению цен на топливо. По данному факту начато досудебное расследование.

Кроме того, правоохранители задержали руководителя площадки по электронной торговле сжиженным газом, пишет Газета.ру.

В Казахстане несколько дней продолжаются протесты из-за роста цен на сжиженный газ: с 1 января стоимость топлива на автозаправках выросла вдвое, с 50-60 до 120 тенге за литр. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации в Алматы и Мангистауской области, пишут Известия. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

