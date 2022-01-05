Чрезвычайное положение ввели в столице Казахстана Нур-Султане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в столице республики Нур-Султане, сообщает РИА Новости.
В документе говорится, что особый режим в городе вводится с 5 по 19 января «в связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан», а также «в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод».
Также указ вводит в Нур-Султане комендантский час с 23:00 до 07:00.
Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алматинской области в период с 5 по 19 января, сообщает RT.
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