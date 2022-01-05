Чрезвычайное положение ввели в столице Казахстана Нур-Султане

В документе говорится, что особый режим в городе вводится с 5 по 19 января «в связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан», а также «в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод».

Также указ вводит в Нур-Султане комендантский час с 23:00 до 07:00.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алматинской области в период с 5 по 19 января, сообщает RT.

