Чрезвычайное положение ввели в столице Казахстана Нур-Султане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в столице республики Нур-Султане, сообщает РИА Новости.

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В документе говорится, что особый режим в городе вводится с 5 по 19 января «в связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан», а также «в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод».

Также указ вводит в Нур-Султане комендантский час с 23:00 до 07:00.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алматинской области в период с 5 по 19 января, сообщает RT.

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Фото: astana.gov.kz
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