Диалог и порядок: Протестующие Казахстана добились снижения цены на газ
Начало нового года на западе Казахстане ознаменовалось протестами против повышения цен на сжиженный природный газ.
Начало 2022 года в Казахстане было омрачено протестами. Целью митингов было снижение цены на сжиженный газ, которая до этого единовременно возросла вдвое. Ранее во вторник стало известно, что комиссия от правительства, прибывшая в Мангистаускую область, всё же договорилась о снижении цены на топливо до 50 тенге ($0,11) за литр после встречи и диалога с недовольными гражданами.
Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022
Жители Казахстана пытались опротестовать повышение цен на сжиженный газ, стоимость которого с начала года выросла с 60 до 120 тенге за литр, на протяжении нескольких дней. Первые протестанты вышли на улицы еще 2 января. В городе Актау происходили столкновения с полицией, очевидцы заявляли о перебоях со связью. Митингующие перекрыли дорогу со стороны аэропорта.
«Полиция не применяет силовые методы. Полиция в настоящее время осуществляет соблюдение общественного порядка», — сообщил представитель департамента полиции. Со своей стороны, независимые СМИ передавали, что полицейские применяют жесткие методы разгона протестующих, оттесняют их с площадей и задерживают.
Хотя досталось и представителям администрации: Lenta.ru передавала, что с центральной площади города Жанаозен участники акции выгнали приехавшего на переговоры акима (руководителя администрации, - прим. НСН) Мангистауской области Нурлана Ногаева, а также прибывших с ним сотрудников. Ногаев пытался достигнуть компромисса и остановиться с цене 90 тенге, однако его окрестили «сказочником» и слушать не стали.
3 января глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что у правительства нет возможности выполнить требование протестующих и понизить цену на газ до 50 тенге за литр.
«Есть себестоимость производства, вот и все. На том же Жанаозенском газоперерабатывающем заводе работают такие же граждане, такие же жители этого города. <...> Мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие не очень популярные меры», - передает слова министра «Интерфакс».
Однако разозленные автомобилисты продолжили добиваться своего, многие протестующие провели на городских улицах всю ночь со 2 на 3 января. Местные Telegram-каналы сообщали о задержании как минимум 20 человек.
В результате протесты дошли до президента Касым-Жомарта Токаева, который в своем Twitter призвал «проявить ответственность и готовность к диалогу», а также направил в регион спецкомиссию, чтобы разобраться в целесообразности повышения цен. ТАСС передает, что президент уже 5 января проведет с кабмином совещание по сложившейся ситуации. Лидер республики также поручил изучить ситуацию на предмет возможного сговора местных заправочных станций и региональных властей.
Кроме того, в ходе встречи была дана еще одна немаловажная гарантия, касающаяся безопасности самих участников протестов. «Стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства», — сообщила пресс-служба казахстанского правительства.
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