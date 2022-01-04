Диалог и порядок: Протестующие Казахстана добились снижения цены на газ

Жители Казахстана пытались опротестовать повышение цен на сжиженный газ, стоимость которого с начала года выросла с 60 до 120 тенге за литр, на протяжении нескольких дней. Первые протестанты вышли на улицы еще 2 января. В городе Актау происходили столкновения с полицией, очевидцы заявляли о перебоях со связью. Митингующие перекрыли дорогу со стороны аэропорта.



«Полиция не применяет силовые методы. Полиция в настоящее время осуществляет соблюдение общественного порядка», — сообщил представитель департамента полиции. Со своей стороны, независимые СМИ передавали, что полицейские применяют жесткие методы разгона протестующих, оттесняют их с площадей и задерживают.

Хотя досталось и представителям администрации: Lenta.ru передавала, что с центральной площади города Жанаозен участники акции выгнали приехавшего на переговоры акима (руководителя администрации, - прим. НСН) Мангистауской области Нурлана Ногаева, а также прибывших с ним сотрудников. Ногаев пытался достигнуть компромисса и остановиться с цене 90 тенге, однако его окрестили «сказочником» и слушать не стали.

3 января глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что у правительства нет возможности выполнить требование протестующих и понизить цену на газ до 50 тенге за литр.

«Есть себестоимость производства, вот и все. На том же Жанаозенском газоперерабатывающем заводе работают такие же граждане, такие же жители этого города. <...> Мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие не очень популярные меры», - передает слова министра «Интерфакс».

