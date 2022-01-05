Протестующие жители Алма-Аты не покидают улицы
Протестующие в Алма-Ате не уходят с улиц города, полиция проводит задержания, сообщает ТАСС.
Митингующих оттеснили с площади Республики, группы людей идут теперь по разным улицам. Задержанных увозят в местное РОВД, в центре слышны выстрели, видны вспышки, похожие на применение светошумовых гранат.
В некоторых районах были стычки с представителями полиции, протестующие сожгли как минимум одну машину силовиков.
2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы, призвав снизить цены на сжиженный газ. По их словам, с 1 января 2022 года цена за литр топлива возросла до 120 тенге ($0,27). Протестующие требовали снизить ее до 50-60 тенге. Президент поручил правительству рассмотреть ситуацию в регионе. 4 января после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области.
Однако таких же мер требуют в других регионах. В настоящее время акции протеста проходят также в центре Алма-Аты и Нур-Султане. В городе Актау в Казахстане ряд силовиков стали переходить на сторону протестующих.
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