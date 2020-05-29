Выставят на улицу: Назван безопасный способ голосования по поправкам в Конституцию

Голосующим посоветуют приходить в масках и со своей ручкой, а паспорт показывать, не передавая в руки членам комиссии, говорится в материале. В кабинках для голосования не будет передних шторок. Для соблюдения социальной дистанции нанесут специальную разметку.

Отдельные правила голосования предусмотрены для тех, кто обязан соблюдать карантин. «Их отправят в специальное место для голосования», - пишет РБК. К пациентам с подтверждённым COVID-19 голосование придёт на дом: сотрудники избиркома в костюмах химзащиты будут ждать на лестничной клетке, пока гражданин проголосует.

Во избежание массового скопления людей и очередей голосование предлагают продлить на несколько дней.

Ранее в качестве «безопасного» с эпидемиологической точки зрения способа голосования называли дистанционный формат. Однако, как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, это возможно лишь в трёх-четырёх регионах на основе технологии, ранее применявшейся в Москве.

В мае президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий использовать возможности дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней. Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН положительно оценил нововведения.

«На мой взгляд, в числе прогрессивных мер – сбор подписей избирателей через портал «Госуслуги». Конечно, могут быть технические проблемы, но надо просто всерьез озаботиться, чтобы эту проблему решить. Не начнем – ничего и не будет», - сказал эксперт.

Вместе с тем, убедить россиян в том, что фальсификация электронного дистанционного голосования невозможна или она минимизирована, может только демонстрация мер контроля, добавил он.

По последним данным ВЦИОМа и Центра политической конъюнктуры, 51% россиян готов проголосовать по поправкам в Конституцию в онлайн-формате. При этом 46% опрошенных говорят, что не стали бы использовать такую возможность.

Голосование по Конституции было намечено на 22 апреля, однако президент России Владимир Путин перенёс его на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Высказывались предположения, что голосование может пройти 24 июня, в один день с парадом Победы. Однако к концу мая стало понятно, что общероссийское голосование состоится позже. СМИ называют две возможные даты - 1 и 8 июля. В Кремле утверждают, что дата пока ещё не определена.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с НСН заявил, что общее настроение россиян к принятию закона о поправках на фоне пандемии неизменно благодаря наличию в нём пунктов социальной направленности. Поддержка поправки, дающей президенту Владимиру Путину право избираться на новый срок, зависит от рейтинга главы государства, а он стабильно высокий, считает политолог.

