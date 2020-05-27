Политолог: COVID-19 поможет принять поправки в Конституцию

«Я думаю, что настроение россиян не изменится, поскольку причины у него очень базовые. Россияне поддерживают социальный блок поправок, потому что считают, что пенсии должны индексироваться, а семья поддерживаться государством», - сказал политолог.

В то же время, по его мнению, народная поддержка поправки дающей Владимиру Путину возможность баллотироваться на следующий президентский срок зависит от его рейтинга, который остаётся на хорошем и стабильном уровне.

«Что касается права Владимира Путина идти на следующий президентский срок, то оно зависит от рейтинга президента, а этот рейтинг не изменяется и достаточно стабилен. Он, конечно, серьёзно уменьшился после пенсионной реформы, которая слишком жёсткая и большинством граждан рассматривается негативно, но после этого он остаётся практически неизменным в районе 65-68%. А текущая ситуация с коронавирусом, как внешняя угроза, повышает рейтинг действующих властей», - добавил Сергей Марков.

Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил о высокой вероятности проведения голосования по поправкам в Конституцию в онлайн-формате и рассказал, как именно это будет происходить.

«На мой взгляд, в числе прогрессивных мер – сбор подписей избирателей через портал «Госуслуги». Конечно, могут быть технические проблемы, но надо просто всерьез озаботиться, чтобы эту проблему решить. Не начнем – ничего и не будет», - сказал эксперт.

