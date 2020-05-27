Политолог: COVID-19 поможет принять поправки в Конституцию
Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал о факторах влияющих на отношение россиян к голосованию по поводу поправок в Конституцию.
Голосование по внесению поправок в Конституцию страны может состояться либо 1 июля, либо 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обе даты выпадают на среду, следовательно, день голосования, вероятнее всего, будет объявлен выходным днем.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН заявил, что благодаря поддержке социального блока поправок в Конституцию жителями России, общее настроение россиян к принятию закона о поправках останется неизменным.
«Я думаю, что настроение россиян не изменится, поскольку причины у него очень базовые. Россияне поддерживают социальный блок поправок, потому что считают, что пенсии должны индексироваться, а семья поддерживаться государством», - сказал политолог.
В то же время, по его мнению, народная поддержка поправки дающей Владимиру Путину возможность баллотироваться на следующий президентский срок зависит от его рейтинга, который остаётся на хорошем и стабильном уровне.
«Что касается права Владимира Путина идти на следующий президентский срок, то оно зависит от рейтинга президента, а этот рейтинг не изменяется и достаточно стабилен. Он, конечно, серьёзно уменьшился после пенсионной реформы, которая слишком жёсткая и большинством граждан рассматривается негативно, но после этого он остаётся практически неизменным в районе 65-68%. А текущая ситуация с коронавирусом, как внешняя угроза, повышает рейтинг действующих властей», - добавил Сергей Марков.
Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил о высокой вероятности проведения голосования по поправкам в Конституцию в онлайн-формате и рассказал, как именно это будет происходить.
«На мой взгляд, в числе прогрессивных мер – сбор подписей избирателей через портал «Госуслуги». Конечно, могут быть технические проблемы, но надо просто всерьез озаботиться, чтобы эту проблему решить. Не начнем – ничего и не будет», - сказал эксперт.
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