Политолог рассказал о нейроконтроле при дистанционном голосовании по Конституции
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, как властям придется убеждать россиян в объективности дистанционного голосования.
Президент России Владимир Путин подписал закон по изменению избирательного законодательства, который предусматривает возможность организовать дистанционное электронное голосование и сбор подписей избирателей на федеральном уровне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 23 мая.
«Дистанционное электронное голосование» подразумевает процедуру выбора без использования бюллетеня бумажном носителя, а с помощью специального программного обеспечения. Возможность использования алгоритма установлена для проведения выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил о высокой вероятности проведения отмененного 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию РФ. Теперь уже с использованием дистанционных технологий.
«Дату вам, конечно, никто не скажет. вероятность того, что в течение лета голосование (по внесению изменений в Конституцию РФ – прим. НСН) будет проведено, на мой взгляд, достаточно высокая», - заявил политолог.
Евгений Минченко отметил, что закон, подписанный президентом по изменению избирательного законодательства, предусматривает достаточное объемные нововведения. Он отметил наиболее, с его точки зрения, прогрессивное.
«Там и дистанционное голосование, и снижение барьера допустимого брака при сборе подписей в региональные законодательные собрания, и ограничения избирательного права для ранее судимых людей, когда большее количество статей позволяют ограничивать пассивное избирательное право. На мой взгляд, в числе прогрессивных мер – сбор подписей избирателей через портал «Госуслуги». Конечно, могут быть технические проблемы, но надо просто всерьез озаботиться, чтобы эту проблему решить. Не начнем – ничего и не будет», - сказал эксперт.
Политолог считает, что потребуется убеждать общественность в объективности процедуры электронного голосования.
«Единственный способ доказать, что фальсификация электронного дистанционного голосования невозможна или она минимизирована, - это демонстрация нейроконтроля. Только эта технология может убедить людей», - считает собеседник НСН.
Он считает, что предстоит широкая дискуссия о качестве изменений избирательного законодательства в России и влиянии нововведений на политическую жизнь в стране и соблюдение прав и свобод граждан.
«В целом, мы видим, что парламентская и несистемная оппозиция единодушны в своей критике этих законов. Думаю, что будет большая дискуссия», - отметил Евгений Минченко.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что принять участие в голосовании планируют 66% респондентов, в том числе, точно это сделают 47%, что на 6% выше показателей 20 февраля.
По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в основной закон Талии Хабриевой, распространение инфекции COVID-19 не мешает проведению голосования или выборов. В связи с этим она отметила, что целый ряд государств именно в самый пик пандемического кризиса проводили у себя выборы. Речь, в частности, идёт о Франции, где прошли муниципальные выборы и выборах в Южной Корее.
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