Политолог рассказал о нейроконтроле при дистанционном голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон по изменению избирательного законодательства, который предусматривает возможность организовать дистанционное электронное голосование и сбор подписей избирателей на федеральном уровне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 23 мая.

«Дистанционное электронное голосование» подразумевает процедуру выбора без использования бюллетеня бумажном носителя, а с помощью специального программного обеспечения. Возможность использования алгоритма установлена для проведения выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил о высокой вероятности проведения отмененного 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию РФ. Теперь уже с использованием дистанционных технологий.

«Дату вам, конечно, никто не скажет. вероятность того, что в течение лета голосование (по внесению изменений в Конституцию РФ – прим. НСН) будет проведено, на мой взгляд, достаточно высокая», - заявил политолог.

Евгений Минченко отметил, что закон, подписанный президентом по изменению избирательного законодательства, предусматривает достаточное объемные нововведения. Он отметил наиболее, с его точки зрения, прогрессивное.

«Там и дистанционное голосование, и снижение барьера допустимого брака при сборе подписей в региональные законодательные собрания, и ограничения избирательного права для ранее судимых людей, когда большее количество статей позволяют ограничивать пассивное избирательное право. На мой взгляд, в числе прогрессивных мер – сбор подписей избирателей через портал «Госуслуги». Конечно, могут быть технические проблемы, но надо просто всерьез озаботиться, чтобы эту проблему решить. Не начнем – ничего и не будет», - сказал эксперт.