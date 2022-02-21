«Ввод войск или признание?» Путин собирает «Большой Совбез» на фоне диверсий в Донбассе
В ДНР началась волна диверсий, американское посольство предупредило о терактах в Москве, а депутаты с сенаторами ждут «отмашку Путина».
Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации Донбассе проведет 21 февраля большое внеочередное заседание Совета Безопасности.
Его тема не уточняется, однако политологи допустили, что уже 22 февраля Совет Федерации может санкционировать ввод российских войск на территорию республик Донбасса.
БОЛЬШОЙ СОВБЕЗ
О чем будет говорить Путин на заседании Совбеза, пока не известно.
«Это большой Совет Безопасности», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подтвердив, что заседание «не регулярное».
По итогам «большого совета» запланировано выступление главы государства. Песков также сообщил, что Путин проведет в понедельник несколько международных телефонных переговоров.
Накануне представитель Кремля подчеркнул, что в России даже не хотят произносить слово «война».
«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война"», - цитирует Пескова ТАСС.
Еще до резкого обострения ситуации, 18 февраля, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории.
После этого было объявлено об эвакуации и мобилизации жителей ДНР и ЛНР, а Москва и Минск приняли решение о продолжении совместных военных учений, который должны были завершиться в Белоруссии 20 февраля.
А МОГУТ И «ЗАМЫЛИТЬ»
15 февраля Госдума приняла проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по признанию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Президент заявил в этот же день, что депутаты «тонко чувствуют мнение избирателей и ориентируются на него», однако этим и ограничился. Песков пояснил, что Путин принял обращение «к сведению», добавив, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
«Отмашки» от Путина пока не последовало. Однако политолог и экс-депутат от «Единой России» Сергей Марков высказал мнение, что Совет Федерации 22 февраля может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс.
«Во вторник, 22 февраля, состоится заседание Совета Федерации. Если вся ситуация сохранится, с большой вероятностью Совет Федерации даст Путину разрешение на ввод войск (в Донбасс – прим. НСН)», — сказал Марков изданию Ura.ru.
Подобное развитие событий не исключил и депутат от КПРФ Сергей Обухов.
«Нам просто могут заявить, что западные партнеры неадекватны, что происходит геноцид русских, или о том, что местные власти плохо работают с беженцами. Может быть все что угодно, даже могут сообщить о вводе войск на территории или сообщат о признании независимости ДНР и ЛНР. А могут все и замылить», - сказал Обухов «Независимой газете».
При этом 22 февраля будут заседания и Госдумы, и Совета Федерации. Санкционировать использование военной силы за рубежом может именно верхняя палата парламента. Правда, на данный момент, такого вопроса в официальной повестке нет.
ДИВЕРСАНТЫ В ДОНБАССЕ И «АМЕРИКАНСКИЕ» ТЕРАКТЫ
Новая неделя в Донбассе началась с сообщений о диверсиях и терактах.
Глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором рассказал о предотвращении теракта на химическом заводе «Стирол» в Горловке и попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке.
«В городах и населенных пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол"», — подчеркнул Пушилин.
Ранее в понедельник Министерство госбезопасности ДНР сообщило о попытке украинской диверсионной группы проникнуть в республику на юге. Был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ДНР.
Кроме того, Народная милиция ДНР сообщила о самоподрыве украинского диверсанта, который планировал взрыв у железнодорожного вокзала.
С неожиданным предупреждением выступило вечером в воскресенье американское посольство в Москве.
Ссылаясь на неназванные СМИ, димписсия сообщила о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге, в других крупных городах России, а также в районах вдоль границы РФ с Украиной.
Как пояснил «Интерфаксу» пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, «в последние дни в ряде российских СМИ сообщили о волне угроз "минирования" в ряде учреждений, на станциях метро в Москве, Санкт-Петербурге и других местах».
На заявления посольства уже отреагировали в МИД и Кремле.
«Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Со своей стороны, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал «вбросом» информацию посольства США о якобы готовящихся в России терактах.
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