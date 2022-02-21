«Ввод войск или признание?» Путин собирает «Большой Совбез» на фоне диверсий в Донбассе

БОЛЬШОЙ СОВБЕЗ

О чем будет говорить Путин на заседании Совбеза, пока не известно.

«Это большой Совет Безопасности», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подтвердив, что заседание «не регулярное».

По итогам «большого совета» запланировано выступление главы государства. Песков также сообщил, что Путин проведет в понедельник несколько международных телефонных переговоров.

Накануне представитель Кремля подчеркнул, что в России даже не хотят произносить слово «война».

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война"», - цитирует Пескова ТАСС.

Еще до резкого обострения ситуации, 18 февраля, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории.

После этого было объявлено об эвакуации и мобилизации жителей ДНР и ЛНР, а Москва и Минск приняли решение о продолжении совместных военных учений, который должны были завершиться в Белоруссии 20 февраля.