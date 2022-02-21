Ветеран «Альфы» назвал «вбросом» предупреждения посольства США о терактах

Полковник Сергей Гончаров считает, что США специально обостряют ситуацию на Донбассе, чтобы надавить на Россию, и пытаются посеять панику.


Информация посольства США о якобы готовящихся в России терактах – это вброс и происки врагов Кремля. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров.

«Поздно спохватились»: России предрекли теракты на фоне эскалации в Донбассе

Ранее представители посольства США в Москве предупредили о возможных нападениях на места массового скопления людей в Москве, Санкт-Петербурге и районах вдоль украинской границы. Гончаров считает, что эту информацию США распространяют для разжигания паники в России.

«Американцы, естественно, хотят чужими руками довести ситуацию до войны и потом решать свои проблемы с санкциями против России и всегда выставлять нас агрессорами. Поэтому нагнетание ситуации вокруг якобы готовящихся взрывов в метро – это еще одна линия на то, чтобы посеять панику не только в Донецке и Луганске, но и в России. Я уверен, что это вброс информации для обострения ситуации. Я думаю, что наши спецслужбы совершенно четко контролируют такое и примут все меры, чтобы этого не допустить. Пока для нас это просто происки оппонентов, а если говорить грубее – наших врагов», - подчеркнул он.

При этом, по его мнению, ситуация в Донбассе действительно накалена.

Россия своих не бросает. Страна принимает беженцев из Донбасса
«То, что сейчас происходит на границе Украины и России, а также в, к сожалению, непризнанных наших республиках Донбасса – это уже тот коллапс, который невозможно было представить ранее. Потому что эвакуация жителей – это уже сигнал к тому, что обстановка, действительно, накалилась до предела. Надеюсь, что эта ситуация не дойдет до войны. Лично я не могу представить войну между Россией и Украиной, для меня это непонятная ситуация. Чтобы наши народы воевали – это какой-то нонсенс, если не сказать грубее», - заключил Гончаров.

В минувшие выходные стало известно, что ДНР планирует эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч детей, женщин и людей старшего поколения. Вдоль линии соприкосновения ведутся обстрелы, на юге, в направлении Мариуполя, в понедельник идет бой.

Ранее член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что взрыв автобуса в Воронеже, который случился 12 августа 2021 года, мог произойти на фоне эскалации в Донбассе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МетроРоссияПосольство СШАВойна В ДонбассеТерракт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры