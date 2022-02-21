Ветеран «Альфы» назвал «вбросом» предупреждения посольства США о терактах

Ранее представители посольства США в Москве предупредили о возможных нападениях на места массового скопления людей в Москве, Санкт-Петербурге и районах вдоль украинской границы. Гончаров считает, что эту информацию США распространяют для разжигания паники в России.

«Американцы, естественно, хотят чужими руками довести ситуацию до войны и потом решать свои проблемы с санкциями против России и всегда выставлять нас агрессорами. Поэтому нагнетание ситуации вокруг якобы готовящихся взрывов в метро – это еще одна линия на то, чтобы посеять панику не только в Донецке и Луганске, но и в России. Я уверен, что это вброс информации для обострения ситуации. Я думаю, что наши спецслужбы совершенно четко контролируют такое и примут все меры, чтобы этого не допустить. Пока для нас это просто происки оппонентов, а если говорить грубее – наших врагов», - подчеркнул он.

При этом, по его мнению, ситуация в Донбассе действительно накалена.