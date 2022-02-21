Американское посольство предупредило об угрозе терактов в России
Посольство США в России заявило о рисках нападения в России на места массового скопления людей, говорится в сообщении дипмиссии со ссылкой на неназванные СМИ.
Как утверждается, теракты могут быть совершены в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, а также в районах вдоль границы РФ с Украиной.
Посольство США рекомендовало своим гражданам следить за новостями, избегать скопления людей, носить с собой паспорт США с российской визой, продумать план эвакуации из РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, передавалась ли эта информация «российским коллегам по партнерским каналам».
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружение, которое западные страны передают Украине, может быть использовано для терактов, в том числе против Европы.
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