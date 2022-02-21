Пушилин рассказал о предотвращении крупных терактов в ДНР
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на химическом заводе «Стирол» в Горловке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В городах и населенных пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол"», — подчеркнул Пушилин в своем видеообращении.
Глава ДНР призвал граждан объединить усилия, а мужское население — прибыть в военкоматы и «встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества».
Ранее Министерство государственной безопасности ДНР сообщило, что утром 18 февраля украинские силовики провели атаки на нефтебазу в районе пункта Еленовка, очистные сооружения и завод в Горловке.
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