Пушилин рассказал о предотвращении крупных терактов в ДНР

«В городах и населенных пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол"», — подчеркнул Пушилин в своем видеообращении.

Глава ДНР призвал граждан объединить усилия, а мужское население — прибыть в военкоматы и «встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества».

Ранее Министерство государственной безопасности ДНР сообщило, что утром 18 февраля украинские силовики провели атаки на нефтебазу в районе пункта Еленовка, очистные сооружения и завод в Горловке.

