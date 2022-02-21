Путин 21 февраля проведет внеочередное заседание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проведет 21 февраля большое внеочередное заседание Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, запланировано в том числе выступление главы государства.

Песков добавил, что в понедельник Путин проведет несколько международных телефонных переговоров.

Заседание Совбеза состоится на фоне обострившейся в последние дни ситуации в Донбассе. По словам Пескова, снижения напряженности в регионе не происходит, обстрелы становятся все интенсивней.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Владимир Путин
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