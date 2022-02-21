Путин 21 февраля проведет внеочередное заседание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет 21 февраля большое внеочередное заседание Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, запланировано в том числе выступление главы государства.
Песков добавил, что в понедельник Путин проведет несколько международных телефонных переговоров.
Заседание Совбеза состоится на фоне обострившейся в последние дни ситуации в Донбассе. По словам Пескова, снижения напряженности в регионе не происходит, обстрелы становятся все интенсивней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Представитель ВОЗ спрогнозировала завершение пандемии в 2022 году
- Путин 21 февраля проведет внеочередное заседание Совбеза
- Новый всесезонный горный курорт построят в Сочи
- «Зависит от Запада»: В Минске назвали сроки возвращения российских военных после учений
- В России госпитализированы более 8 тысяч человек с COVID-19
- В районе аэропорта Донецка прогремел взрыв
- В ВОЗ отвергли идею искусственного происхождения «омикрона»
- Лавров посетит Анталью для министерской встречи по Сирии
- Путин и Макрон провели еще один телефонный разговор в ночь на понедельник
- В ДНР сообщили о самоподрыве украинского диверсанта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru