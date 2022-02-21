Политолог не исключил ввод российских войск в Донбасс

«Во вторник, 22 февраля, состоится заседание Совета Федерации. Если вся ситуация сохранится, с большой вероятностью Совет Федерации даст Путину разрешение на ввод войск [на Донбасс]», — сказал политолог URA.RU.

Официально такого вопроса на повестке дня верхней палаты парламента сейчас нет.

Ранее в понедельник Министерство госбезопасности ДНР сообщило о том, что украинская диверсионная группа попыталась проникнуть в ДНР на юге и что там ведется бой.

