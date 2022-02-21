Политолог не исключил ввод российских войск в Донбасс
Совет Федерации 22 февраля может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс. Такое мнение высказал политолог, экс-депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Марков.
«Во вторник, 22 февраля, состоится заседание Совета Федерации. Если вся ситуация сохранится, с большой вероятностью Совет Федерации даст Путину разрешение на ввод войск [на Донбасс]», — сказал политолог URA.RU.
Официально такого вопроса на повестке дня верхней палаты парламента сейчас нет.
Ранее в понедельник Министерство госбезопасности ДНР сообщило о том, что украинская диверсионная группа попыталась проникнуть в ДНР на юге и что там ведется бой.
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