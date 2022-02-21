Политолог не исключил ввод российских войск в Донбасс

Совет Федерации 22 февраля может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс. Такое мнение высказал политолог, экс-депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Марков.

«Так не честно!»: Массовый наплыв беженцев с Донбасса разделил россиян

«Во вторник, 22 февраля, состоится заседание Совета Федерации. Если вся ситуация сохранится, с большой вероятностью Совет Федерации даст Путину разрешение на ввод войск [на Донбасс]», — сказал политолог URA.RU.

Официально такого вопроса на повестке дня верхней палаты парламента сейчас нет.

Ранее в понедельник Министерство госбезопасности ДНР сообщило о том, что украинская диверсионная группа попыталась проникнуть в ДНР на юге и что там ведется бой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФВойна В Донбассе
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры