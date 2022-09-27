Новый округ и военное положение? Что будет после референдумов
Луганская, Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области при условии вхождения в состав России могут образовать новую агломерацию с Крымом.
27 сентября – заключительный день референдума в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях по вхождению в состав России. Плебисцит признан состоявшимся во всех регионах. Явка по итогам четырех дней в ДНР составила 86,89%, в ЛНР – 83,61%, Запорожской и Херсонской областях выбор сделали 66,43% и 63,58% избирателей соответственно.
Итоги референдума могут озвучить уже до конца недели. В минувшие выходные выступить информация, что президент Владимир Путин может 30 сентября выступить с посланием к Федеральному собранию. В Госдуме не исключают, что большое протокольное мероприятие может состояться на этой неделе.
«Раз проходят референдумы, то, видимо, может быть такое обращение главы государства. 29–30 сентября на пару с Советом Федерации мы можем проголосовать за решения по присоединению новых территорий», - сказал первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев «Известиям».
На фоне приближающегося к логическому завершению плебисцита возникает такой же логичный вопрос: что дальше? Источники газеты «Ведомости» предполагают, что с вхождением ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России страна получит новый федеральный округ – Крымский.
Примечательно, что группировка субъектов во главе с Крымом уже существовала. Сразу после референдума на полуострове в 2014 году указом Владимира Путина был образован Крымский федеральный округ (КФО). Агломерация из 2 субъектов и 19 городов была упразднена главой государства через два года.
Тогда полномочным представителем президента в КФО стал дипломат и военный моряк Олег Белавенцев. Новую агломерацию, если она будет создана, может возглавить экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который с июля так и не нашел работу.
«Там большой фронт работ, так что это вполне возможно». Учитывая, что его до сих пор не назначили на федеральную должность, есть вероятность, что ему найдут работу там», - объяснил источник «Ведомостей».
Другой собеседник издания отметил, что для управления новыми регионами нужен «политический тяжеловес».
Ситуация в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях остается непростой. Регионы подвергаются постоянным обстрелам со стороны украинских военных. Только в Донецкой республике за минувшие сутки 5 человек получили ранения, а всего по региону было выпущен 141 боеприпас.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что со своим донецким коллегой Денисом Пушилиным собираются принять решение по военному положению на своих территориях, если они войдут в состав России.
«В случае присоединения мы становимся субъектом Российской Федерации, и я думаю, что там есть кому принимать это решение. Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение. Будем принимать решение вместе», - цитирует Пасечника ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что с вхождением новых регионов в состав России изменится и статус специальной военной операции.
«Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после проведения референдумов переговоры с Россией станут невозможными.
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