СМИ: Рогозин может стать полпредом после референдумов в Донбассе
Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин может получить новую должность после проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника в Совете Федерации России.
После окончания голосования в РФ может появиться новый округ – Крымский, куда в случае принятия решения о присоединении могут войти новые территории и полуостров Крым. При этом Рогозин станет полпредом президента. Как отмечает издание, решение о его назначении будет принято в ближайшее время.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заяви, что информацию о новом назначении экс-гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина предоставят в скором времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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