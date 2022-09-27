Пасечник: Главы ЛНР и ДНР решат о военном положении вместе с Москвой
27 сентября 202204:02
Главы ЛДНР в случае вхождения республик в состав РФ примут решение по военному положению в республиках вместе с руководством России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось.
В Совфеде хотят закрыть границы России для мужчин до 55 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru