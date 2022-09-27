Пасечник: Главы ЛНР и ДНР решат о военном положении вместе с Москвой

Главы ЛДНР в случае вхождения республик в состав РФ примут решение по военному положению в республиках вместе с руководством России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.

На референдуме в ДНР проголосовали свыше 86% избирателей

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось.

В Совфеде хотят закрыть границы России для мужчин до 55 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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