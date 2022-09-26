«Точка невозврата»: Как референдумы в Донбассе изменят ход спецоперации
Глава Крыма заявил, что специальная военная операция получит статус контртеррористической операции. Владимир Путин дал понять, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будут угрожать.
Глава Крыма Аксёнов заявил, что после проведения референдумов в Донбассе и в контролируемых российскими военными Херсонской и Запорожской областях и вхождения их в состав России, специальная военная операция получит статус контртеррористической операции.
«Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики утверждает, что после этого российская армия уже «будет сражаться за свою землю».
Экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также заявил, что референдумы своевременно могут изменить статус спецоперации.
«Это будет территория России, часть этой территории будет оккупирована. Российские войска и так участвуют в боевых действиях против ВСУ на территории Донбасса, но вхождение республик в состав РФ, возможно, поможет поменять статус российских действий по отношению к противнику. Если это так, это хорошо, поводов, чтобы поменять статус спецоперации уже много», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Председатель ЦИК Луганской народной республики Елена Кравченко заявила, что за три дня голосования о вхождении ЛНР в состав России явка составила 76,09%. По данным ЦИК ДНР, по результатам первых трех дней явка составила 77,12%. Таким образом, референдумы признаны состоявшимися, поскольку на них проголосовало более 50% избирателей. Референдумы продлятся до 27 сентября.
Со своей стороны, сенатор Сергей Цеков сегодня предложил запретить выезд за пределы России гражданам, находящимся в призывном возрасте.
Парламентарий также предложил оставить возможность покинуть страну тем, кто имеет медицинские показания, а также не годен к военной службе.
Сейчас подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось. По его словам, также нет пока и решения о закрытии границ РФ.
В то же время на Западе продолжают обсуждать слова Владимира Путина об угрозах для России, а политики и обычные граждане оценивают риски, с которыми может столкнуться Европа в случае отказа от диалога с Москвой.
21 сентября президент России Владимир Путин лидер выступил со специальным обращением к гражданам по ситуации в Донбассе, в ходе которого была объявлена частичная мобилизация в России. Также он заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность.
«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству», — подчеркнул Путин.
При этом в ряде российских регионов завершается частичная мобилизация, в рамках которой должны призвать в армию 300 тысяч человек. Владимир Путин подписал соответствующий указ 21 сентября.
«Первыми ласточками» стали Крым и Чечня, в Якутии обещают уложиться до среды-четверга, а в Свердловской области – к 4 октября.
Тем временем федеральные власти опровергают слухи о новых волнах мобилизации, а губернаторы бодро отчитываются о возвращении «неправильных» призывников.
Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в парламенте, что Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. По его словам, «будет протокольное мероприятие» с возможным участием в нем президента.
Позднее Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может подтвердить эту информацию.
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