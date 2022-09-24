СМИ: Путин может выступить с посланием к парламенту 30 сентября

Президент Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Будет протокольное мероприятие 30 сентября», - сообщил источник.

Он не стал исключать, что это может быть послание Федеральному собранию. В среду, 21 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата послания, которое проводится ежегодно, пока неизвестна.

В 2021 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Выступление главы государства было посвящено внутренним вопросам - преодоление последствий пандемии, о новых мерах поддержки экономики, граждан, регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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