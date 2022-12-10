Вскрыли карты. НАТО воюет против России на стороне Украине
В России отреагировали на признания НАТО о возможности войны альянса против России из-за конфликта на Украине.
США пересмотрели свои оценки исходящей от России угрозы и не настаивают на том, чтобы Украина не наносила удары по территории РФ. Теперь в Вашингтоне в меньшей степени обеспокоены возможной реакцией Москвы. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне.
Подобные заявления, по мнению сенатора Совета Федерации ОльгиКовитиди, свидетельствуют о подлинных агрессивных намерениях Вашингтона в отношении Москвы. Об этом она заявила «Известиям» в субботу, 10 декабря.
«Мы понимаем, что на международном уровне сегодня практически некому дать надлежащую политическую и правовую оценку тому, что США, вооружающие, обучающие, оказывающие спутниковое сопровождение, финансовую поддержку и иную военную помощь украинской стороне, уже давно фактически воюют на стороне Украины против России», — подчеркнула политик.
При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине может привести к войне между Россией и НАТО. Об этом генсек заявил в эфире норвежского телеканала NRK, передает ТАСС.
«Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом», — отметил Столтенберг, говоря об ответственности, которую несет НАТО.
Ранее обозреватель Ханна Крамер в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny заявила, что без поддержки Североатлантического альянса боевые действия на Украине закончатся в течение недели, поскольку ВСУ самостоятельно не в состоянии воевать против России.
По ее словам, спустя почти девять месяцев с момента начала спецоперации становится ясно, что «украинский фюрер» играет жизнями украинцев и европейцев, «приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию». Такие действия, по мнению обозревателя, предпринимаются из-за отчаяния президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его силы несут серьезные потери.
Запад пытается любыми средствами сохранить свое доминирование, сегодня мир видит тяжелые последствия подобных действий на Украине. Вашингтон цинично использует украинский народ как пушечное мясо и таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к главам оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 397 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 446 / сут.
- Вскрыли карты. НАТО воюет против России на стороне Украине
- В центре Рерихов опровергли принадлежность к сгоревшей усадьбе Лопухиных
- Месси стал лучшим игроком матча Аргентина — Нидерланды
- Журналист из США умер во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина
- В России госпитализировали 1 475 человек с коронавирусом за сутки
- Пожар в усадьбе Лопухиных Москвы полностью потушили
- Законопроект об интеграции систем здравоохранения в новых регионах примут до конца года
- Российское правительство ввело пошлины на ввоз предметов личной гигиены и оружия из недружественных стран
- В США заявили, что победа Киева в украинском конфликте приведет к ядерной войне
- СМИ: Япония в новой стратегии нацбезопасности признает Россию «вызывающей опасения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru