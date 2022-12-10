Вскрыли карты. НАТО воюет против России на стороне Украине

При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине может привести к войне между Россией и НАТО. Об этом генсек заявил в эфире норвежского телеканала NRK, передает ТАСС.

«Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом», — отметил Столтенберг, говоря об ответственности, которую несет НАТО.

Ранее обозреватель Ханна Крамер в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny заявила, что без поддержки Североатлантического альянса боевые действия на Украине закончатся в течение недели, поскольку ВСУ самостоятельно не в состоянии воевать против России.