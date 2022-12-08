Дипломат: НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы
Члены Североатлантического альянса помогли Украине атаковать российские аэродромы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
По его словам, Россия неоднократно указывала, что Запад во главе с США все больше втягивается в конфликт, становясь его участником. Гаврилов отметил, что Киеву «фактически было публично озвучено указание совершить эту вероломную провокацию».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина пыталась нанести удары по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области с помощью реактивных беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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