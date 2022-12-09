СМИ: Без поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели

По ее словам, спустя почти девять месяцев с момента начала спецоперации становится ясно, что «украинский фюрер» играет жизнями украинцев и европейцев, «приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию». Такие действия, по мнению обозревателя, предпринимаются из-за отчаяния президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его силы несут серьезные потери.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что зимой военный конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу. Он ожидает, что Москва и Киев постараются «перегруппировать и перевооружить свои силы», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

