СМИ: Без поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели
Без поддержки Североатлантического альянса боевые действия на Украине закончатся в течение недели, поскольку ВСУ самостоятельно не в состоянии воевать против России. Об этом сообщила обозреватель Ханна Крамер в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny.
По ее словам, спустя почти девять месяцев с момента начала спецоперации становится ясно, что «украинский фюрер» играет жизнями украинцев и европейцев, «приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию». Такие действия, по мнению обозревателя, предпринимаются из-за отчаяния президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его силы несут серьезные потери.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что зимой военный конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу. Он ожидает, что Москва и Киев постараются «перегруппировать и перевооружить свои силы», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru