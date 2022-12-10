Небензя предупредил о правовых последствиях участия США в наведении украинского оружия

Как отметил дипломат, Москве известно об участии американских специалистов в использовании реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине, наведение которых на цель осуществляется с помощью военных спутников США.

«Военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок», — цитирует постпреда РИА Новости.

Небензя указал, что атаки на используемые стратегической авиацией российские аэродромы Дягилево и Энгельс проводились с использованием американских спутниковых данных.

«Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — заключил дипломат.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина пыталась нанести удары по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях с помощью реактивных беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».