Небензя предупредил о правовых последствиях участия США в наведении украинского оружия
Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия. Об этом заявил постпред России Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН.
Как отметил дипломат, Москве известно об участии американских специалистов в использовании реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине, наведение которых на цель осуществляется с помощью военных спутников США.
«Военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок», — цитирует постпреда РИА Новости.
Небензя указал, что атаки на используемые стратегической авиацией российские аэродромы Дягилево и Энгельс проводились с использованием американских спутниковых данных.
«Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — заключил дипломат.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина пыталась нанести удары по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях с помощью реактивных беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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