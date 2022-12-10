Столтенберг допустил перерастание украинского конфликта в войну между Россией и НАТО
Конфликт на Украине может привести к войне между Россией и НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом генсек заявил в эфире норвежского телеканала NRK, передает ТАСС.
Столтенберг заявил об опасениях, что украинский кризис «выйдет из-под контроля». Вместе с тем генсек НАТО выразил уверенность, что этого удастся избежать.
«Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом», — отметил Столтенберг, говоря об ответственности, которую несет НАТО.
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