Столтенберг допустил перерастание украинского конфликта в войну между Россией и НАТО

Конфликт на Украине может привести к войне между Россией и НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом генсек заявил в эфире норвежского телеканала NRK, передает ТАСС.

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Столтенберг заявил об опасениях, что украинский кризис «выйдет из-под контроля». Вместе с тем генсек НАТО выразил уверенность, что этого удастся избежать.

«Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом», — отметил Столтенберг, говоря об ответственности, которую несет НАТО.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияНАТОЙенс Столтенберг
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