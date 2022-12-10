Столтенберг допустил перерастание украинского конфликта в войну между Россией и НАТО

Столтенберг заявил об опасениях, что украинский кризис «выйдет из-под контроля». Вместе с тем генсек НАТО выразил уверенность, что этого удастся избежать.

«Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом», — отметил Столтенберг, говоря об ответственности, которую несет НАТО.

