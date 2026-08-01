«Все равно окажутся в Испании»: Чем ЕС грозит миграционный кризис в Сеуте
Испанист Екатерина Черкасова в эфире НСН усомнилась, что в Сеуту прибыли несколько десятков тысяч мигрантов, по ее словам, число нелегалов завышено.
Большинство мигрантов, прибывших в Сеуту, которых нельзя депортировать по закону, все равно попадут в континентальную Испанию, а потом и в другие страны Европы, эта проблема не решится быстро, и в дальнейшем с ней придется разбираться всему Евросоюзу. Об этом в беседе с НСН заявила старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.
Согласно последним данным, за сутки число нелегалов в городе Сеута на границе Испании и Марокко достигло примерно 60 тысяч человек, минимум 7 тысяч из которых — несовершеннолетние. Черкасова рассказала, что сейчас происходит на границе.
«Туда обещал приехать премьер-министр (Педро – прим. НСН) Санчес вместе с министром внутренних дел. Туда направлены войска для оказания помощи Гражданской гвардии. Но все это не решает проблему. Речь идет об очень маленьких территориях: это два крошечных городка с населением 80-100 тысяч человек в каждом. Мигранты практически удвоили население этих городков. Этих людей совершенно некуда девать. Они ходят по улицам в полуголом виде, им нечего есть, им негде спать. Часть из них уже ликвидировала паспорта, чтобы их нельзя было идентифицировать. Это очень серьезная проблема», - отметила она.
При этом специалист усомнилась, что туда приехало именно такое число мигрантов.
«У меня эта цифра вызывает некое сомнение. Это очень много. Речь идет об очень небольшой территории. Там просто некуда прийти в таком количестве. Поэтому, возможно, эта цифра завышена. Еще интересный момент, что этот кризис разразился практически сразу после визита Санчеса в Алжир. У Марокко и Алжира крайне скверные отношения: там разорваны дипломатические отношения и так далее. И как только Санчес проявляет дружелюбные шаги в отношении Алжира, тут же начинается кризис в отношениях с Марокко», - сказала Черкасова.
Однако, по ее словам, часть мигрантов все равно не смогут депортировать обратно.
«В Марокко заявили, что они готовы принять всех, кто незаконно пересек границу, обратно. Но это только слова, потому что часть из них уже не имеет паспортов. Среди них есть несовершеннолетние, которых вообще нельзя депортировать по испанскому законодательству. И часть из этих людей прибыла морским путем, а есть решение Верховного суда, что эти люди не подлежат автоматической депортации. Все это сложный клубок проблем, который не имеет немедленного решения», - уточнила испанист.
При этом Черкасова подчеркнула, что миграционный кризис, возникший в Сеуте, станет проблемой для всего Евросоюза.
«Прежде всего должны быть выделены какие-то средства на непосредственную помощь этим людям. В Сеуте нет лагеря, где их можно было бы разместить и провести организационную работу. То есть эти люди, по крайней мере большая их часть, все равно окажутся в континентальной Испании. И правительству придется иметь с ними дело там. Часть из них, естественно, захочет использовать Испанию как страну-транзитер и двинуть дальше на континент: в Германию, Швецию и так далее — где лучше условия для предоставления убежища, воссоединения семей. То есть это проблема уже не только Испании, а в дальнейшем уже проблема Евросоюза», - заключила собеседница НСН.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Испания может лишиться контроля над африканскими городами, так как ни у нее, ни у других стран ЕС нет возможности справиться с мигрантами.
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