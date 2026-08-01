«Все равно окажутся в Испании»: Чем ЕС грозит миграционный кризис в Сеуте

Согласно последним данным, за сутки число нелегалов в городе Сеута на границе Испании и Марокко достигло примерно 60 тысяч человек, минимум 7 тысяч из которых — несовершеннолетние. Черкасова рассказала, что сейчас происходит на границе.

«Туда обещал приехать премьер-министр (Педро – прим. НСН) Санчес вместе с министром внутренних дел. Туда направлены войска для оказания помощи Гражданской гвардии. Но все это не решает проблему. Речь идет об очень маленьких территориях: это два крошечных городка с населением 80-100 тысяч человек в каждом. Мигранты практически удвоили население этих городков. Этих людей совершенно некуда девать. Они ходят по улицам в полуголом виде, им нечего есть, им негде спать. Часть из них уже ликвидировала паспорта, чтобы их нельзя было идентифицировать. Это очень серьезная проблема», - отметила она.