В Черном море из-за атаки дронов ВСУ затонул теплоход компании Fesco

В акватории Чёрного моря потерпел крушение контейнеровоз «Янина» (принадлежит компании FESCO). Судно затонуло после атаки морских беспилотников. Об этом сообщили в «Росатоме».

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Согласно данным госкорпорации, инцидент произошёл минувшей ночью — в 130 милях от Новороссийска. Повреждение судну нанесли боевые дроны ВСУ примерно в 22:00 по московскому времени, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Гендиректор подчеркнул, что речь идёт о гражданском судне, которое следовало по международному маршруту и везло обычные товары: в числе груза были замороженные продукты, а также материалы для строительства и отделки.

Все 17 членов экипажа удалось спасти — их состояние оценивается как удовлетворительное. К операции по эвакуации привлекли морскую авиацию Черноморского флота.

Особую признательность Алексей Лихачёв выразил экипажу судна Delphinus под командованием капитана — гражданина Египта. Несмотря на сохранявшуюся угрозу из‑за дронов, команда ночью прибыла к месту аварии и помогла спасти 16 человек.

Действия украинских военных глава «Росатома» расценил как пиратство и морской разбой.

Ранее в Азовском море беспилотники атаковали два иностранных грузовых судна с гражданами Азербайджана, погибли пять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: FESCO
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