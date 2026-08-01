МО: ВС РФ освободили Ольговку и Любицкое

Российские военные взяли под контроль Ольговку в Харьковской области и Любицкое в Запорожской. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Запад», а второго — «Восток».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что минувшей ночью 1 августа украинские силы ПВО смогли сбить лишь одну баллистическую ракету, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
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