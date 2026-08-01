Число погибших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко мигрантов выросло до 67

Телеканал подтверждает, что в связи с миграционным кризисом число жертв увеличилось до 67.



Мэр‑президент Сеуты Хуан Хесус Вивас в пятницу сообщил, что за одни сутки в город проникло порядка 60 тысяч человек из Марокко. При этом, как пишет газета 20minutos со ссылкой на источники в полиции Испании, примерно 53 тысячи мигрантов впоследствии добровольно вернулись на территорию Марокко.

Ранее немецкий политолог Александр Рар сказал НСН, что Испания может лишиться контроля над африканскими городами, так как ни у нее, ни у других стран ЕС нет возможности справиться с мигрантами.

