Число погибших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко мигрантов выросло до 67

По данным телеканала RTVE, количество мигрантов, погибших при попытках попасть из Марокко в испанскую Сеуту, достигло 67 человек. Ранее радиостанция Cadena SER приводила цифру в 61 погибшего.

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Телеканал подтверждает, что в связи с миграционным кризисом число жертв увеличилось до 67.

Мэр‑президент Сеуты Хуан Хесус Вивас в пятницу сообщил, что за одни сутки в город проникло порядка 60 тысяч человек из Марокко. При этом, как пишет газета 20minutos со ссылкой на источники в полиции Испании, примерно 53 тысячи мигрантов впоследствии добровольно вернулись на территорию Марокко.

Ранее немецкий политолог Александр Рар сказал НСН, что Испания может лишиться контроля над африканскими городами, так как ни у нее, ни у других стран ЕС нет возможности справиться с мигрантами.

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ФОТО: AP/TASS
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