В Германии допустили, что Испания потеряет африканские города из-за мигрантов
Ни у кого в Европе нет ресурсов, чтобы разместить беженцев, заявил Александр Рар.
Испания может лишиться контроля над африканскими городами, так как ни у нее, ни у других стран ЕС нет возможности справиться с мигрантами, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Глава финского МВД Мари Рантанен поддержала исключение Испании из Шенгенской зоны после массового наплыва мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута на африканском побережье. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни назвал неконтролируемую миграцию угрозой национальной безопасности ЕС. Рар согласился с ними.
«В 2015 было еще хуже, когда мигранты сломали все преграды на границе Турции и Болгарии и проникли через Балканы в Германию. Тогда госпожа канцлер Ангела Меркель со своей наивностью или ограниченностью говорила, что нужно всех принимать, но никто этого не сделал, а все оказались в ФРГ. Испания сейчас начнет говорить, что все должны проявить солидарность и взять часть беженцев себе, потому что мы в Евросоюзе. Но никто не готов этого сделать. Таких возможностей уже не существует даже у немцев. Я думаю, что Испанию не исключат из Шенгена, но либо придется полицейскими методами загнать людей обратно в Марокко, либо распределить их по всей Европе. Нас ждет очень серьезный кризис. Боюсь, что Испания может даже потерять эту территорию. Беженцы могут захватить паромы и отправиться на ее европейскую территорию», — указал он.
Политолог добавил, что ситуация повлияет и на Германию.
«Такие новости приведут к тому, что в Германии на следующих земельных выборах на востоке стране выиграет большинство “Альтернатива для Германии”. А это вызовет политический кризис, потому что против них все остальные. К тому же, социальные бюджеты заканчиваются. Скоро будут сокращать пенсии, уже закрывают заводы, растет безработица. Эти деньги должны уходить туда, а не беженцам. Из них работает только от 20% до 30%, а приехало их сюда с 2015 года больше двух миллионов, и то это число может быть больше. Они сидят на шее у государства и не могут найти нормальную работу», — заключил он.
Ранее глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН объяснил, почему немцы депортируют украинцев.
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