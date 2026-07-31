Испания может лишиться контроля над африканскими городами, так как ни у нее, ни у других стран ЕС нет возможности справиться с мигрантами, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.



Глава финского МВД Мари Рантанен поддержала исключение Испании из Шенгенской зоны после массового наплыва мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута на африканском побережье. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни назвал неконтролируемую миграцию угрозой национальной безопасности ЕС. Рар согласился с ними.