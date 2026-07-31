Мигранты в РФ стали меньше нарушать законы
Приехавшие в Россию иностранные граждане стали совершать «существенно меньше» уголовных преступлений, сообщает «Коммерсант».
Такую статистику представил Совет безопасности РФ. В первом полугодии 2026 года мигранты совершили 14,4 тыс. преступлений, что на 39,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось наполовину. При этом число случаев выдворения иностранцев из страны и сокращения им срока временного пребывания выросло в 2,6 раза.
Ранее Госдума запретила получение гражданства РФ мигрантам с судимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мигранты в РФ стали меньше нарушать законы
- Названы причины, по которым «Ижавиа» лишилась сертификата эксплуатанта
- В Финляндии заявили, что небо страны используют для атак на Россию
- Трамп: Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС
- Туск: Ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине
- Лукашенко поручил отправлять крестьян-тунеядцев на «военно-воспитательные» работы
- СМИ: Бортпроводники «Аэрофлота» пожаловались на переработки и сокращение отдыха
- Туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Турцию из-за лесных пожаров
- Казахстан сообщил о планах начать переработку российской нефти
- В Совфеде оценили риски для пользователей Telegram из-за Дурова