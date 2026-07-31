Мигранты в РФ стали меньше нарушать законы

Такую статистику представил Совет безопасности РФ. В первом полугодии 2026 года мигранты совершили 14,4 тыс. преступлений, что на 39,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось наполовину. При этом число случаев выдворения иностранцев из страны и сокращения им срока временного пребывания выросло в 2,6 раза.

Ранее Госдума запретила получение гражданства РФ мигрантам с судимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

