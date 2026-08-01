Силы ПВО за сутки сбили 743 беспилотника ВСУ

По данным Министерства обороны России, за прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 743 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 15 управляемых авиационных бомб, применённых ВСУ.

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В официальном заявлении ведомства уточняется, что все указанные средства поражения были успешно сбиты силами ПВО.

В Донецкой Народной Республике и Харьковской области подразделения российской группировки войск «Запад» в течение суток нанесли поражение противнику: ликвидировано более 210 бойцов ВСУ, а также выведены из строя две американские боевые бронированные машины HMMWV.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль Ольговку в Харьковской области и Любицкое в Запорожской, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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