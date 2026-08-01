Россия отказалась платить взнос в бюджет ОЭСР в этом году

В документе зафиксировано решение поддержать предложение «Росатома» (оно было согласовано с Минфином, МИД и Минэкономразвития) и отказаться от уплаты членского взноса — его размер составляет 61 313,4 тысячи рублей.



Средства, ранее предусмотренные на эти цели в федеральном бюджете, планируется использовать для усиления финансирования программ по восстановлению территорий в Таджикистане, пострадавших в результате деятельности уранодобывающих предприятий.



Российская Федерация присоединилась к Агентству по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году её членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

