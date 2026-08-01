СМИ: Задержанный по делу об убийстве россиян в Паттайе оказался серийным убийцей

Утром 26 июля Понг совершил жестокое убийство 22‑летней Дианы Назимовой и её 17‑летнего брата Романа Назимова, которые несколько лет жили в Паттайе. Детали преступления раскрыл его соучастник — 39‑летний Тхонгчай Синин (известен как Тхонг). По его словам, преступники остановили мотоцикл, на котором ехали россияне, выдав себя за сотрудников полиции. Понг угрожал Роману оружием, надел на юношу наручники, после чего злоумышленники вынудили жертв сесть на мотоциклы и увезли их на окраину города — в лесистую местность.



Далее, по показаниям Тхонга, Понг увёл россиян в лесополосу возле дороги: там он застрелил Романа, а затем велел подельнику принести лопату. Когда Тхонг вернулся, Роман был мёртв, а Диана не подавала признаков жизни. После этого Понг приказал выкопать яму глубиной примерно в метр — в неё преступники поместили тела.



Чтобы замести следы, злоумышленники перевезли, вероятно, арендованный мотоцикл россиян в дом Тхонга и разобрали на запчасти для продажи. Но покупатель отказался приобретать детали, усомнившись в их происхождении. В итоге бандиты вывезли разобранный мотоцикл в район старого кладбища на юге Паттайи и закопали.

Ранее известный путешественник Матвей Шпаро в эфире НСН подчеркнул важность уважительного отношения туристов к стране пребывания, разумной осторожности и сдержанности в поведении, чтобы не столкнуться с неприятностями.

