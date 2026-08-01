Блогер Лерчек планирует обжаловать приговор

Адвокат Константин Третьяков пояснил, что сразу после оглашения резолютивной части приговора Чекалина оформила в суде расписку о намерении подать апелляцию. Сейчас защитники обсуждают с ней дальнейшие шаги, но на данный момент желание оспорить приговор сохраняется.



Если блогер не погасит штраф в отведённый срок, судебные приставы вправе принудительно взыскать средства с её счетов.

Накануне Гагаринский районный суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере более 763 млн рублей. Блогера осудили по уголовному делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. В своем последнем слове Лерчек заявила, что не обладает финансовыми возможностями для выплаты такой крупной суммы в случае ее назначения.

