Блогер Лерчек планирует обжаловать приговор
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) планирует обжаловать судебное решение. По словам её адвоката, девушка не принимает назначенное ей наказание.
Адвокат Константин Третьяков пояснил, что сразу после оглашения резолютивной части приговора Чекалина оформила в суде расписку о намерении подать апелляцию. Сейчас защитники обсуждают с ней дальнейшие шаги, но на данный момент желание оспорить приговор сохраняется.
Если блогер не погасит штраф в отведённый срок, судебные приставы вправе принудительно взыскать средства с её счетов.
Накануне Гагаринский районный суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере более 763 млн рублей. Блогера осудили по уголовному делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. В своем последнем слове Лерчек заявила, что не обладает финансовыми возможностями для выплаты такой крупной суммы в случае ее назначения.
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