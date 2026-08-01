Петербуржца привлекли к ответственности за съемку пожара на складе Wildberries

По данным источника, был задержан молодой человек 1995 года рождения. В момент налёта БПЛА он фиксировал происходящее на камеру, а позже опубликовал ролик в Instagram (сервис запрещён в РФ; принадлежит Meta — организации, признанной в России экстремистской). Видео затем распространили известные проукраинские медиаресурсы.



Задержанный признал вину и выразил сожаление о своём поступке. В отношении него оформили протокол по пункту 1 статьи 8‑6‑3 закона Санкт‑Петербурга №273‑70.



Отмечается, что ситуация могла получить более серьёзное развитие: если бы в кадре оказались российские комплексы ПВО с указанием локации, действия мужчины могли квалифицировать как государственную измену — и тогда речь шла бы уже об уголовном преследовании.

О том, как можно защитить грузы на складах маркетплейсов, говорили НСН во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Там отметили, что либо площадка сама добровольно страхует находящиеся у нее товары селлеров, либо продавцы лично покупают полис напрямую у страховой компании.

