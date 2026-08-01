Петербуржца привлекли к ответственности за съемку пожара на складе Wildberries
Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности мужчину, который снимал на видео атаку украинских беспилотников на склады Wildberries под Санкт‑Петербургом 24 июля. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.
По данным источника, был задержан молодой человек 1995 года рождения. В момент налёта БПЛА он фиксировал происходящее на камеру, а позже опубликовал ролик в Instagram (сервис запрещён в РФ; принадлежит Meta — организации, признанной в России экстремистской). Видео затем распространили известные проукраинские медиаресурсы.
Задержанный признал вину и выразил сожаление о своём поступке. В отношении него оформили протокол по пункту 1 статьи 8‑6‑3 закона Санкт‑Петербурга №273‑70.
Отмечается, что ситуация могла получить более серьёзное развитие: если бы в кадре оказались российские комплексы ПВО с указанием локации, действия мужчины могли квалифицировать как государственную измену — и тогда речь шла бы уже об уголовном преследовании.
О том, как можно защитить грузы на складах маркетплейсов, говорили НСН во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Там отметили, что либо площадка сама добровольно страхует находящиеся у нее товары селлеров, либо продавцы лично покупают полис напрямую у страховой компании.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бортко рассказал, почему решил снимать фильм про Сталина
- Петербуржца привлекли к ответственности за съемку пожара на складе Wildberries
- Блогер Лерчек планирует обжаловать приговор
- Россия отказалась платить взнос в бюджет ОЭСР в этом году
- Силы ПВО за сутки сбили 743 беспилотника ВСУ
- МО: ВС РФ освободили Ольговку и Любицкое
- В Черном море из-за атаки дронов ВСУ затонул теплоход компании Fesco
- Премьер-министр Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе
- Маск: В ЕС в 21 стране смертность превышает рождаемость
- СМИ: Марокко содействовало наплыву мигрантов в Испанию