Бортко рассказал, почему решил снимать фильм про Сталина

По словам Бортко, основа будущего фильма — сценарий картины «Сталин» — была готова ещё 15 лет назад, однако в 2011 году реализовать проект не получилось. Как пояснил режиссёр, в тот период вряд ли нашлись бы инвесторы, готовые финансировать такой проект — обстановка для этого была не самой подходящей.



Бортко отметил, что с тех пор ситуация кардинально поменялась. Сейчас фигура Сталина порой воспринимается как пример жёстких, но порой неизбежных решений. При этом сам сценарий за прошедшие годы не претерпел никаких изменений. Режиссёр надеется, что зрителям будет любопытно сопоставить, как оценивали роль Сталина раньше и как смотрят на неё сегодня. Сам же он своей оценки не менял.



Говоря о значимости темы, Бортко подчеркнул, что спустя 70 лет Сталин остаётся не просто исторической фигурой, а предметом живых дискуссий. По мнению режиссёра, разговор о Сталине — это по сути разговор о судьбе России.



Режиссёр признал, что личность Сталина порой вызывает ужас, но при этом подчеркнул: речь идёт не о восхвалении конкретного человека, а о понимании его исторической функции — того инструмента, который использовала эпоха. Бортко считает, что Сталин был необходим не только Советскому Союзу, но и всему миру: именно благодаря ему удалось остановить Гитлера, а сталинская индустриализация стала залогом того, что страна смогла выстоять в войне. По словам режиссёра, без СССР исход мировой истории мог бы быть совершенно иным.



При этом Бортко особо отметил: он не стремится оправдать Сталина, а хочет добиться трезвого, непредвзятого взгляда на прошлое — без крайностей и эмоциональной истерии. По его убеждению, пока общество не научится обсуждать эти сложные темы спокойно и взвешенно, оно не сможет по-настоящему разобраться ни в собственной истории, ни в себе. Именно об этом, по замыслу создателей, и должен рассказать фильм.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров говорил НСН, что в российском кинематографе образ Иосифа Сталина всегда колебался от ангела до исчадия ада, новый фильм Баблуани же скорее представит грузинский взгляд на историческую фигуру.

