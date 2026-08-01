СМИ: Марокко содействовало наплыву мигрантов в Испанию

Согласно информации источников в западной разведке, Марокко могло содействовать наплыву мигрантов в испанскую Сеуту из-за сложностей в отношениях двух стран. Об этом сообщает издание Telegraph.

В материале говорится, что марокканские чиновники недовольны премьером соседней страны Педро Санчесом из-за его стремления заключить соглашения по газу с Алжиром.

Собеседники издания заявили, что еще рано делать выводы о причинах крупного притока мигрантов, но один из них выразил удивление по поводу того, каким образом 60 тысяч человек могли перемещаться по территории без проверок. Политики указали на высокую активность в соцсетях перед случившимся, но неясно, была ли она спонтанной или скоординированной, добавило издание.