СМИ: Марокко содействовало наплыву мигрантов в Испанию
Согласно информации источников в западной разведке, Марокко могло содействовать наплыву мигрантов в испанскую Сеуту из-за сложностей в отношениях двух стран. Об этом сообщает издание Telegraph.
В материале говорится, что марокканские чиновники недовольны премьером соседней страны Педро Санчесом из-за его стремления заключить соглашения по газу с Алжиром.
Собеседники издания заявили, что еще рано делать выводы о причинах крупного притока мигрантов, но один из них выразил удивление по поводу того, каким образом 60 тысяч человек могли перемещаться по территории без проверок. Политики указали на высокую активность в соцсетях перед случившимся, но неясно, была ли она спонтанной или скоординированной, добавило издание.
Сеута — это испанский автономный город, расположенный в Северной Африке. Он граничит с Марокко. Накануне в город хлынули десятки тысяч мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. Отмечается, что за последние сутки число нелегалов достигло примерно 60 тысяч человек. Известно, что минимум 7 тысяч из них — несовершеннолетние. При этом все население Сеуты составляет примерно 83 тысячи человек.
СМИ со ссылкой на МВД Испании писали, что свыше 48,3 тысячи марокканцев уже вернулись на родину. При этом сообщается, что по меньшей мере 67 человек погибли при попытке попасть в Сеуту.
Ранее итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини предположила, что миграционный кризис в Испании мог быть спровоцирован израильскими спецслужбами из-за длительных враждебных отношений между странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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