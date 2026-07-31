Эксперт связал вторжение мигрантов в Испанию с Израилем

Миграционный кризис в Испании мог быть спровоцирован израильскими спецслужбами из-за длительных враждебных отношений между странами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

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Аналитик отметил, что Израиль поддерживает отличные отношения с Марокко, тогда как Испания в последние месяцы неоднократно конфликтовала с еврейским государством. Он не исключил, что за массовым прибытием мигрантов действительно стоят спецслужбы еврейского государства

При этом Пачини возложил часть вины за сложившуюся ситуацию на ведущие политические силы самой Испании. По его словам, от наплыва беженцев косвенно выигрывают как левые, так и правые популисты, которые используют борьбу с приезжими для получения дополнительных голосов на выборах.

Между тем в Европе призвали временно исключить Испанию из Шенгена из-за наплыва мигрантов из Марокко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma / ЕВ
ТЕГИ:МароккоИзраильМигрантыИспания

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