Эксперт связал вторжение мигрантов в Испанию с Израилем
Миграционный кризис в Испании мог быть спровоцирован израильскими спецслужбами из-за длительных враждебных отношений между странами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.
Аналитик отметил, что Израиль поддерживает отличные отношения с Марокко, тогда как Испания в последние месяцы неоднократно конфликтовала с еврейским государством. Он не исключил, что за массовым прибытием мигрантов действительно стоят спецслужбы еврейского государства
При этом Пачини возложил часть вины за сложившуюся ситуацию на ведущие политические силы самой Испании. По его словам, от наплыва беженцев косвенно выигрывают как левые, так и правые популисты, которые используют борьбу с приезжими для получения дополнительных голосов на выборах.
Между тем в Европе призвали временно исключить Испанию из Шенгена из-за наплыва мигрантов из Марокко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Новые правила провоза топлива через Крымский мост введут в августе
- Это мошенничество: Как получить компенсацию за овербукинг
- Власти РФ ужесточат контроль за налоговыми льготами бизнесу
- Блогера Гасанова попросили отправить в колонию на шесть лет
- Эксперт связал вторжение мигрантов в Испанию с Израилем
- Блогер Лерчек получила условный срок и штраф в 765 млн рублей
- СМИ: За время спецоперации ВСУ могли потерять до 3 млн военных
- Эксперт раскрыл, почему в Польше испугались кратера от украинской ракеты
- Офис Зеленского попросил возбудить уголовное дело против Лукашенко
- Работающих удаленно россиян предупредили о новых схемах мошенников