«Враг России». Берлин все больше отдаляется от Москвы из-за Шольца

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram написал, что Германия фактически объявила России гибридную войну.

«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ», - писал он.

Тем более, что в ФРГ считают законными удары Вооруженных сил Украины по территории России при условии, что они нанесены оружием украинского производства. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.