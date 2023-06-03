«Враг России». Берлин все больше отдаляется от Москвы из-за Шольца
Германия ведет достаточно агрессивную политику в отношении России, поставляя Украине оружие и закрывая российские дипмиссии. Немцы все чаще проявляют недовольство действиями канцлера Олафа Шольца.
Жители Германии освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии (СДПГ) в городе Фалькензе. Вышедший на сцену канцлер в своей речи оправдывался за помощь, оказываемую Украине. Выступление Шольца сопровождалось возмущенными выкриками граждан. Об этом сообщает Bild.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram написал, что Германия фактически объявила России гибридную войну.
«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ», - писал он.
Тем более, что в ФРГ считают законными удары Вооруженных сил Украины по территории России при условии, что они нанесены оружием украинского производства. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.
По его словам, это не личностная оценка, а так эта ситуация трактуется с позиции международного права.
«Международное право считает такие удары легитимными», — подчеркнул Хебершрайт.
Кроме того, Берлин направил на восточный фланг блока НАТО истребители Eurofighter и 700 военнослужащих. В Балтийском море военно-морские силы ФРГ увеличили свое присутствие, добавил Шольц. Армия Германии имеет возможность защитить Восточную Европу. Оборона членов НАТО необходима для безопасности всего альянса, отметил политик.
Проведение мирных переговоров по Украине не должно ставить цель заморозить конфликт, сообщает ABC Nyheter со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца в кулуарах G7 в Хиросиме.
По его словам, Москва должна вывести свои войска. Также глава немецкого правительства назвал подготовку украинцев для F-16 долгосрочным проектом и сигналом России.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил, что в ФРГ продолжают мыслить в категориях монополярного мира, созданного по западному образцу.
«Тут очень не хотят говорить о многополярном мире. По-прежнему фигурирует мнение, что мир нужно строить по западному образцу», - объяснил он.
При этом Германия, фактически, сама себя лишает возможности для дипломатического решения проблемы по Украине. Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН назвал решение Германии закрыть в стране большую часть генконсульств России направленной против людей мерой.
«Это антигуманная мера, направленная против людей. Закрытие консульств может сказаться на наших гражданах, проживающих в Германии. Например, заканчивается срок действия российского загранпаспорта. Чтобы его продлить, нужно обратиться в консульство. Когда рождаются дети, им же нужно документы оформить. Придется всем им обращаться в посольство. В любом случае закрытие консульств ведет к ухудшению не только дипломатических отношений, но и политических», - объяснил он.
Президент России Владимир Путин открыт для диалога с целью защиты интересов страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, о планах Шольца ничего не известно, но «разговаривать надо».
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