«Против людей»: Дипломат о решении Германии закрыть в стране генконсульства России
Закрытие консульств может сказаться на наших гражданах, проживающих в Германии, сказал дипломат Василий Корчмарь в эфире НСН.
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН назвал решение Германии закрыть в стране большую часть генконсульств России направленной против людей мерой.
В Германии из пяти генконсульств России останется работать одно. Меры вводятся в ответ на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России. Посольство в Берлине будет работать. Кроме того, ФРГ закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Корчмарь отметил, что подобные решения ухудшают не только дипломатические отношения двух стран, но и политические.
«Это антигуманная мера, направленная против людей. Закрытие консульств может сказаться на наших гражданах, проживающих в Германии. Например, заканчивается срок действия российского загранпаспорта. Чтобы его продлить, нужно обратиться в консульство. Когда рождаются дети, им же нужно документы оформить. Придется всем им обращаться в посольство. В любом случае закрытие консульств ведет к ухудшению не только дипломатических отношений, но и политических», - разъяснил собеседник НСН.
Дипломат назвал решение Германии очередным инфоповодом для иностранной прессы.
«Вся эта кампания по вялой высылке дипломатов длится уже не один год, закрытие представительств. К чему это приводит? Когда принимаются подобные решения, то в мировой прессе это звучит громко, будто это такой значительный шаг. Это просто звучный инфоповод», - отметил он.
Корчмарь выразил мнение, что при Ангеле Меркель подобных решения в стране не было бы принято ни в коем случае.
«В той ситуации, когда Меркель была канцлером, конечно, подобное было невозможно по разным причинам, включая тесные отношения между нашим президентов Владимиром Путиным и Меркель. Также помним ее отношение к России в принципе. Она же училась у нас, комсомолкой была. Другое поколение людей сейчас у власти в Германии. Мягко говоря, русофобско-направленное. От них можно чего угодно ожидать», - заключил дипломат.
Ранее Корчмарь в беседе с НСН заявил, что против России развязана гибридная война, передает «Радиоточка НСН».
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