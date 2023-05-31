«Против людей»: Дипломат о решении Германии закрыть в стране генконсульства России

Дипломат назвал решение Германии очередным инфоповодом для иностранной прессы.

«Вся эта кампания по вялой высылке дипломатов длится уже не один год, закрытие представительств. К чему это приводит? Когда принимаются подобные решения, то в мировой прессе это звучит громко, будто это такой значительный шаг. Это просто звучный инфоповод», - отметил он.

Корчмарь выразил мнение, что при Ангеле Меркель подобных решения в стране не было бы принято ни в коем случае.

«В той ситуации, когда Меркель была канцлером, конечно, подобное было невозможно по разным причинам, включая тесные отношения между нашим президентов Владимиром Путиным и Меркель. Также помним ее отношение к России в принципе. Она же училась у нас, комсомолкой была. Другое поколение людей сейчас у власти в Германии. Мягко говоря, русофобско-направленное. От них можно чего угодно ожидать», - заключил дипломат.

Ранее Корчмарь в беседе с НСН заявил, что против России развязана гибридная война, передает «Радиоточка НСН».

